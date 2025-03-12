Луисвилл, США, 12 марта, 2025, 14:14 — ИА Регнум. Умер бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и совладелец «Милуоки Бакс» Джуниор Бриджмен. Ему был 71 год, сообщает сайт НБА.

TASS /AP

Предпринимателю стало плохо во время благотворительного мероприятия по сбору средств в Луисвилле вечером 11 марта. Врачам не удалось его спасти.

«Город потерял добрую, щедрую и новаторскую легенду», ― заявил мэр города Крейг Гринберг.

Комиссар НБА Адам Сильвер в свою очередь заявил, что Бриджмен был преданным членом семьи ассоциации в течение 50 лет — в последнее время как миноритарный владелец «Милуоки».

«Упорный труд и настойчивость привели Бриджмена к тому, что он стал одним из ведущих бизнес‑лидеров страны, а в сентябре прошлого года жизнь Джуниора совершила поворот, когда он вернулся в семью «Бакс» в качестве владельца. Память о нем всегда будет вдохновлять клуб», — говорится в заявлении «Милуоки».

В НБА Бриджмен пришел в 1975 году и отыграл 12 сезонов за «Милуоки» и «Лос-Анджелес Клипперс». За свою карьеру спортсмен набирал по 13,6 очка в среднем за матч, собирал по 3,5 подбора и отдавал по 2,4 передачи.

С 711 матчами он занимает третье место в истории «Бакс», уступая только Яннису Адетокунбо и Крису Миддлтону. Его номер «2» был выведен из обращения «Милуоки» в 1988 году.

В 2024 году Бриджмен стал владельцем 10% акций «Милуоки». Его состояние, по данным Forbes, оценивается в $1,4 млрд.