Сергиев Посад, Московская область, 12 марта, 2025, 14:08 — ИА Регнум. В подмосковном Сергиевом Посаде зафиксирован один из первых в 2025 году случаев укуса человека клещом. Об этом сообщил минздрав региона в своём Telegram-канале.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Клещи проснулись в Подмосковье. Всё из-за раннего наступления климатической весны. Один из первых случаев укуса человека зарегистрирован в Сергиевом Посаде», — указано в публикации.

В ведомстве также напомнили жителям региона о том, что в случае укуса клеща необходимо сразу обращаться в ближайший травмпункт, ведь удалять его самостоятельно нельзя.

А чтобы обезопасить себя от клещей, гражданам порекомендовали обрабатывать одежду специальными средствами, прикрывать ноги одеждой при прогулках, а также внимательно осматривать себя по возвращении домой.

В апреле 2024 года ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в беседе с ИА Регнум перечислила самые уязвимые для клещей места на теле человека. По её словам, клещи чаще всего присасываются к хорошо кровоснабжаемым и незащищённым участкам кожи человека, среди которых — подколенная ямка, область живота и груди, а у детей это чаще всего область головы, за ушами, затылочная область.