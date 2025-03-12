Москва, 12 марта, 2025, 14:17 — ИА Регнум. С начала проведения специальной военной операции (СВО) Украина атаковала 87 объектов Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в 23 учреждениях. Об этом заявил директор ведомства Аркадий Гостев на расширенной коллегии ведомства.

Владимир Жабриков/URA.RU/TASS

«Всего за период СВО террористическим ударам подверглись 87 объектов в 23 учреждениях с ущербом на сумму более 27 млн руб.», — цитирует ТАСС слова Гостева.

Он уточнил, что в ходе украинских атак за все время пострадали 14 человек, а еще пять погибли.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим вряд ли откажется от своей нацистской сущности.

Он отметил, что если ВС РФ атакуют исключительно военные объекты, то киевский режим — социальные объекты и жилые дома.

В свою очередь представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, подчеркнул, что в организации «решительно осуждают» нападения на мирных людей и инфраструктуру.

Дюжаррик призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.