Москва, 12 марта, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Российские военные освободили сёла Новомарково и Днепроэнергия в ДНР, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

Населённый пункт Новомарково перешёл под контроль России в результате решительных действий подразделений воинской группировки «Юг», а Днепроэнергия — после активных действий подразделений группировки «Восток», уточнили в ведомстве.

Село Новомарково расположено в Краматорском районе к северу от Часова Яра, село Днепроэнергия — примерно в 30 км к западу от Курахово, в Волновахском районе республики.

Кроме того, подразделения Южной группировки нанесли поражение силам противника в районах 10 населённых пунктов в ЛНР и ДНР. Украинские войска за сутки потеряли свыше 250 бойцов в хоне действия группировки, а также американский бронетранспортер М113, пять пикапов, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение ВСУ в районах четырёх населённых пунктов в ДНР. Противник потерял до 160 военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, в том числе французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar и украинскую «Богдана».

Накануне Минобороны РФ сообщило, что в ДНР подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Горького. Группировка войск «Восток» 9 марта освободила в республике село Константинополь.

По словам военно-политического эксперта Яна Гагина, освобождение Константинополя открыло российским войскам путь к Днепропетровской области. Он подчеркнул, что Украина понимает это и пытается бороться за каждый километр. При этом Гагин отметил, что российские военные на данном направлении качественно и быстро продвигаются вперед, несмотря на то, что украинское командование перебрасывает туда дополнительные резервы, в частности из Курской области.