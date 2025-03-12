Вашингтон, 12 марта, 2025, 13:58 — ИА Регнум. США регулярно получают от Украины информацию о российских самолётах, чтобы перепрограммировать системы радиоэлектронного противодействия AN/ALQ-131 на истребителях F-16. Об этом сообщило издание 19FortyFive.

РИА Новости

Американские специалисты учитывают переданные Украиной радиолокационные данные о российской боевой авиации, когда обновляют «библиотеку угроз» системы AN/ALQ-131. Обновление, необходимое для поддержки актуальности модуля, похоже на игру в «кошки-мышки».

«Это означает, что по мере того, как мы обновляем модуль, русские могут придумывать новые режимы работы радаров или перепрограммировать собственные излучатели», — пояснил изданию украинский специалист по радиоэлектронной борьбе.

Он добавил, что в этом процессе нужно опережать противника, но после того, как США полностью прекратили обмен разведданными с Киевом, украинские военные будут отставать, «слепые и скованные».

Ранее начальник управления коммуникаций командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что американские истребители F-16, переданные украинской армии, не могут соревноваться в воздушных боях с российскими Су-35. По его словам, эти F-16 не настолько новые, тогда как для противостояния Су-35 необходим комплексный подход, в том числе использование наземных систем ПВО и средств РЭБ.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта представитель Белого дома подтвердил, что президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь киевскому режиму после перепалки с его главой Владимиром Зеленским, произошедшей 28 февраля.

Позднее, 5 марта, глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Ли Рэтклифф объявил, что США на время прекращают обмен разведданными с украинской стороной.

Национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) сообщило о временной приостановке доступа Киева к спутниковым снимкам, которые украинские формирования активно использовали для корректировки огня артиллерии и определения целей для ударов дронов. Позднее журнал Time написал, что с Украины выехали западные специалисты, занимавшиеся обработкой спутниковых данных для украинских войск.

Позже, 12 марта, глава национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что по указанию Трампа обмен разведданными с киевским режимом возобновлён.