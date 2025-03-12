Москва, 12 марта, 2025, 13:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по транспортному судну, перевозившему боеприпасы для ВСУ. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Также удары наносились по местам хранения беспилотников и другим объектам противника.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, транспортному судну, перевозившему боеприпасы, цехам изготовления, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наёмников в 152 районах», — сказано в сообщении.

Также 12 марта в военном ведомстве проинформировали об освобождении населённых пунктов Новомарково и Днепроэнергия в ДНР. Потери противника в зоне проведения СВО в минувшие сутки составили до 1160 человек.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года Минобороны показало кадры, на которых расчёт комплекса «Искандер-М» уничтожает судно с боеприпасами и вооружениями, поставленными на Украину из Европы, в порту «Южный» Одесской области. В ведомстве сообщили, что ракетный удар был нанесён в момент разгрузки судна.

Посол по особым поручениями МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отмечал, что объекты логистической инфраструктуры в Одесской области, через которые Киев получает военную помощь от западных союзников, играют большую роль в снабжении ВСУ и должны быть уничтожены.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в декабре 2024 года заявил, что киевские власти используют черноморские порты для поставок оружия. Константинов подчеркнул, что одним из параметров урегулирования украинского конфликта должно стать установление контроля России над портами в Николаеве и Одессе.