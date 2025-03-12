Джидда, Саудовская Аравия, 12 марта, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал состоявшиеся переговоры с делегацией США в саудовской Джидде выигранной битвой, сообщил 12 марта советник правительства в Киеве.

Как передавало ИА Регнум, в Джидде 11 марта США и Украина провели встречу, по завершению которой представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней. В первом раунде переговоры стороны обсуждали инициативу Киева о прекращении боевых действий в небе и на море, соглашение о полезных ископаемых Украины, а во втором — вопрос о гарантиях безопасности, которые хотел получить Киев от Вашингтона.

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