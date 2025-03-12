Москва, 12 марта, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Россия ещё не получила детальную информацию о переговорах делегаций США и Украины в Джидде, заявил журналистам 12 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

РИА Новости/Александр Кряжев

Так он ответил на просьбу прокомментировать предложение Вашингтона о заключении 30-дневного перемирия на Украине.

«Вы забегаете чуть-чуть вперёд, мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой, и [госсекретарь США Марко] Рубио, и [советник президента США по национальной безопасности Майк] Уолтц заявили, что по различным дипканалам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшихся разговоров в Джидде. Вот сначала мы должны эту информацию получить», — сказал Песков.

Контакты с американской стороной запланированы на ближайшее время, добавил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта Рубио заявил, что представители Украины в ходе переговоров в Джидде выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня и теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным. Глава Госдепа добавил, что Вашингтон передаст Москве это предложение по нескольким каналам. Одновременно США возобновили военную помощь Киеву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя переговоры США и Украины в Саудовской Аравии, ранее заявила, что позиция России по урегулированию конфликта на Украине формируется не за рубежом, а в самой Российской Федерации.

Президент Владимир Путин ранее указывал, что Россия готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью таковых должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Глава государства отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России.

Кроме того, президент указывал, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан, западные санкции против России должны быть отменены, а Украина должна получить внеблоковый и безъядерный статус.