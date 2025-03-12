Москва, 12 марта, 2025, 13:45 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сократить приём в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани абитуриентов из регионов.

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

«Давайте поставим задачу в течение пяти лет уменьшать наборы в высшие учебные заведения, набирать столько, сколько требуется по нужным специальностям, — и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома», — приводит её слова газета «Ведомости».

Матвиенко уточнила, что столичные вузы стали «штамповать» специалистов по невостребованным профессиям, которые не нужны в таком количестве российскому рынку труда. По словам спикера, многие студенты из регионов, отучившись в высших учебных заведениях Москвы или Петербурга, в итоге не смогли найти работу по специальности.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию поддержал предложение министра науки и высшего образования Валерия Фалькова выдавать льготные кредиты на обучение в вузах лишь по приоритетным направлениям подготовки. Фальков отметил, что в настоящее время больше трети кредитов идут на платное обучение экономистов и юристов, а это не соответствует запросу на кадры.

Глава государства также заявил, что устаревшие и архаичные курсы должны быть исключены из образовательной программы отечественных вузов. Он пояснил, что такого рода программы не отвечают потребностям экономики, из-за них часть студентов теряет интерес к выбранной профессии или вообще бросает обучение.