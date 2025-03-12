Почти 71% избирателей проголосовали на парламентских выборах в Гренландии
В Гренландии явка на выборах в парламент составила 70,9%
Нуук, Дания, 12 марта, 2025, 13:40 — ИА Регнум. На состоявшихся 11 марта парламентских выборах в Гренландии явка составила 70,9%. Данные опубликованы на сайте valg. gl.
По итогам подсчета голосов на всех 72 избирательных участках проголосовало 38 620 избирателей из 40 369 жителей острова, имеющих право голоса. По этому показателю нынешние парламентские выборы в Гренландии превзошли выборы 2021 года. Тогда явка составила 65,9%.
На выборах с результатом 29,9% победу одержала социал-либеральная партия Demokraatit («Демократы»), выступающая за проведение референдума о независимости. Второе место заняла центристская партия Naleraq («Веха»), которая выступает за скорейшее отделение от Дании. Она набрала 24,5% голосов.
Как передавало ИА Регнум, 4 января премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил о желании добиться свободы принятия решений и независимости острова от Королевства Дания. Он сообщил о наличии определённых препятствий на пути сотрудничества Гренландии с другими странами, продиктованных «оковами колониализма». Премьер-министр также отметил, что решение о независимости предстоит принять народу острова.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен 8 января отметил, что Гренландия может обрести независимость, если этого захотят её жители, но вряд ли станет штатом США.
3 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение Гренландию, входящую в состав Дании. Эгеде в ответ на это заявил, что остров не продаётся и не будет продаваться.
Гренландия являлась колонией Дании с 1953 года, позже стала самоуправляемой территорией, а с 2009 года получила право провозгласить независимость путём голосования. Большинство населения острова, которое составляет менее 60 тыс. человек, поддерживают независимость, однако пока ведётся полемика по поводу того, как это лучше реализовать и как это в целом повлияет на уровень жизни.