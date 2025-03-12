Нуук, Дания, 12 марта, 2025, 13:40 — ИА Регнум. На состоявшихся 11 марта парламентских выборах в Гренландии явка составила 70,9%. Данные опубликованы на сайте valg. gl.

Evgeniy Maloletka/AP/TASS

По итогам подсчета голосов на всех 72 избирательных участках проголосовало 38 620 избирателей из 40 369 жителей острова, имеющих право голоса. По этому показателю нынешние парламентские выборы в Гренландии превзошли выборы 2021 года. Тогда явка составила 65,9%.

На выборах с результатом 29,9% победу одержала социал-либеральная партия Demokraatit («Демократы»), выступающая за проведение референдума о независимости. Второе место заняла центристская партия Naleraq («Веха»), которая выступает за скорейшее отделение от Дании. Она набрала 24,5% голосов.

Как передавало ИА Регнум, 4 января премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил о желании добиться свободы принятия решений и независимости острова от Королевства Дания. Он сообщил о наличии определённых препятствий на пути сотрудничества Гренландии с другими странами, продиктованных «оковами колониализма». Премьер-министр также отметил, что решение о независимости предстоит принять народу острова.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен 8 января отметил, что Гренландия может обрести независимость, если этого захотят её жители, но вряд ли станет штатом США.

3 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение Гренландию, входящую в состав Дании. Эгеде в ответ на это заявил, что остров не продаётся и не будет продаваться.

Гренландия являлась колонией Дании с 1953 года, позже стала самоуправляемой территорией, а с 2009 года получила право провозгласить независимость путём голосования. Большинство населения острова, которое составляет менее 60 тыс. человек, поддерживают независимость, однако пока ведётся полемика по поводу того, как это лучше реализовать и как это в целом повлияет на уровень жизни.