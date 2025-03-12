Варшава, 12 марта, 2025, 15:34 — ИА Регнум. ВСУ находятся в крайне сложной ситуации в Курской области, в то время как российские военнослужащие на грани «полного триумфа». Об этом заявил польский генерал Богуслав Пацек в эфире радиостанции TOK FM.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Украина находится в очень трудной ситуации. Особенно в Курской области россияне близки к полному триумфу. Они (ВС РФ) знают, что у Украины трудная ситуация, и отдают себе отчет в том, что на этом этапе войны они (ВС РФ) побеждают», — сказал Пацек.

По его словам, Вооруженным силам России также «благоприятствует хаос», вызванный новой администрацией США с января 2025 года в отношении Украины.

Ранее в Москве заявили о хорошей динамике освобождения территорий Курской области, временно находившихся под контролем боевиков ВСУ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле внимательно следят за всей информацией, которая идёт от наших военных.

Как передавало ИА Регнум, российские войска в минувшие сутки освободили пять населённых пунктов в Курской области. Потери противника за сутки составили более 260 человек, а всего за время ведения боевых действий на данном направлении — более 66,8 тыс. человек, отмечает Минобороны.

11 марта военное ведомство проинформировало, что ВС РФ в минувшие сутки освободили 12 населённых пунктов в Курской области и более 100 кв. км территории региона. Потери противника за сутки составили более 270 человек.

Испанская газета El Pais писала, что сами ВСУ уверены, что операция в Курской области будет завершена в ближайшее время. Издание приводит слова одного из украинских бойцов, заявившего, что до завершения осталось «мало времени, возможно, всего несколько дней или недель».

В издании также добавили, что, по данным украинских военных источников, на фронте в Курской области произошли какие-то обстоятельства, которые невозможно объяснить. При этом о деталях произошедшего осведомлено только высшее командование ВСУ.

11 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ВСУ с огромными потерями бегут со своих позиций в Курщине.

Его слова подтверждаются информацией от силовиков, которые также добавили, что украинцы потеряли связь с командованием на поле боя. Более того, по данным источников ТАСС, на фоне хаотичного бегства украинские подразделения несут колоссальные потери. ВСУ теряют и технику, и людей, которые панически боятся попасть в полное окружение, утверждает агентство.