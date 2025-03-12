Курск, 12 марта, 2025, 13:17 — ИА Регнум. Четыре человека погибли при атаке ВСУ на комбикормовый завод в селе Козыревка Курской области. Об этом 12 марта сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

РИА Новости/Сергей Аверин

В результате нанесённых ударов было разрушено здание одного из цехов.

«По предварительным данным, к сожалению, четыре сотрудника предприятия погибли, среди них — трое мужчин и одна женщина», — написал врио губернатора в своём Telegram-канале.

Кроме того, один сотрудник предприятия получил тяжёлые ранения, его экстренно доставляют в областную клиническую больницу. Хинштейн добавил, что ещё одному пострадавшему помощь оказывается на месте, от госпитализации он отказался.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта ВСУ нанесли удар по торговому центру в курской слободе Белой. Хинштейн отмечал, что удар был нанесён вечером, когда люди после работы пришли в ТЦ за покупками. В результате атаки пять человек погибли, ещё несколько получили ранения.

9 марта украинские формирования нанесли удар двумя ракетами HIMARS по рынку в Великих Копанях Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо сообщил, что на рынке в тот момент находились десятки мирных жителей, фермеров, приехавших продать свою продукцию. В результате удара шесть человек погибли и восемь получили ранения.

В ночь на 11 марта средства ПВО сбили более 330 беспилотников ВСУ над территорией десяти российских регионов. 91 дрон был перехвачен над Московской областью. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что была отбита самая массированная с начала спецоперации атака дронов на Москву. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку беспилотников ВСУ следствием успеха российских войск на поле боя и отметила, что такие действия доказывают террористическую сущность киевского режима.