Вашингтон, 12 марта, 2025, 13:45 — ИА Регнум. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск собирается пожертвовать $100 млн сторонней политической организации, связанной с президентом США Дональдом Трампом, написала газета New York Times (NYT).

AP/TASS

По данным газеты, партнеры Маска и Трампа в последние дни говорили о запланированном пожертвовании бизнесмена в пользу контролируемой американским лидером группы. По данным NYT, это станет первым случаем, когда сотрудник Белого дома сделает столь крупный взнос в поддержку внешней структуры президента США.

В публикации отмечается, что пока неизвестно, передал ли миллиардер эти деньги. Представители Маска и Белого дома отказались прокомментировать ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля состояние американского предпринимателя Маска впервые с начала 2025 года упало ниже $400 млрд. Из-за снижения стоимости акций Tesla оно составляет $394,6 млрд. С момента достижения исторического максимума в середине декабря цена ценных бумаг холдинга упала на 27%. При этом акции и опционы Tesla составляют более 60% общего состояния бизнесмена.