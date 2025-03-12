Москва, 12 марта, 2025, 13:04 — ИА Регнум. Россия и США пока не ведут переговоров о редкоземельных металлах. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Александр Джус/ТАСС

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин ранее обозначал возможные перспективы для сотрудничества в экономических проектах, включая сферу редкоземельных металлов, но пока разговоров на эту тему не ведется, отметил пресс-секретарь.

«Такие возможности есть, но пока об этом разговор не ведётся», — сказал представитель Кремля.

В начале марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что из-за действующих антироссийских санкций любое сотрудничество в настоящее время невозможно. В то же время он подчеркнул, что Россия открыта к сотрудничеству с США и в сфере редкоземельных металлов существуют значительные возможности для взаимодействия.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля Путин заявил, что Россия готова предложить США сотрудничество в области редкоземельных металлов, включая партнерство в новых российских регионах. Он отметил, что речь может идти не только о взаимодействии между правительственными структурами, но и с американскими компаниями, готовыми работать в этой области.

Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Россия обладает множеством ценных ресурсов, в том числе редкоземельными элементами, представляющими интерес для США.

5 марта Песков заявил, что Владимир Путин готов обсудить с белорусским коллегой Александром Лукашенко возможный поиск редкоземельных металлов в Белоруссии. При этом конкретных планов по этому вопросу нет, но, если возникнет необходимость, президент обсудит этот вопрос.

Днем ранее Лукашенко поручил правительству организовать поиск редкоземельных металлов, а также нефти, газа и других природных ресурсов. Он отметил, что в Белоруссии еще недостаточно развита геологоразведка и этот вопрос необходимо исправить.