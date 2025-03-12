Сараево, 12 марта, 2025, 13:00 — ИА Регнум. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) постановила задержать президента Республики Сербской Милорада Додика и премьер-министра Радована Вишковича. Об этом 12 марта сообщило Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС).

Владимир Смирнов/ТАСС Президент Республики Сербской Милорад Додик

Также Агентству по расследованиям и защите (SIPA) предписано задержать председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича.

Уточняется, что политиков обвиняют в якобы посягательстве на конституционный строй.

«Постановление подписал прокурор Чазим Хасанспахич, который вменяет им «нападение на конституционный порядок», — говорится в публикации.

Адвокат Додика Горан Бубич заявил, что в качестве законного представителя президента он не был проинформирован о существовании повестки, которая была вручена прокуратурой Боснии и Герцеговины.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к одному году тюрьмы по делу о несоблюдении решений Высокого представителя по БиГ.

Помимо лишения свободы, приговор включает шесть лет запрета на занятие политической деятельностью. Глава республики признан виновным в несоблюдении решений Высокого представителя по БиГ Кристиана Шмидта.

Самого Додика в зале заседаний не было, он следил за судебным процессом из здания Народной скупщины республики в столице Баня-Луке.

Решением судьи Сены Узунович исполняющий обязанности директора официального издания Республики Сербской «Службени гласник» Милош Лукич был освобожден от ответственности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что преследование президента Республики Сербской носит политический характер, оно направлено против патриотических сербских сил. Он добавил, что Москва осуждает такие действия, которые могут привести к дестабилизации ситуации на Балканах.