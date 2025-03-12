Москва, 12 марта, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Российская сторона ожидает получить детальную информацию о переговорах, состоявшихся между США и Украиной в саудовской Джидде, в ходе контактов с американцами, которые запланированы на ближайшее время. Об этом сообщил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Мы исходим из того, что, как и было сказано вчера в Джидде, госсекретарь США Марко Рубио и советник Майк Уолтц по различным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях», — отметил пресс-секретарь президента.

Песков также не исключил возможность проведения телефонного разговора на высшем уровне. Отвечая на вопрос о выгоде для России возможного перемирия, представитель Кремля призвал не забегать вперёд.

Как передавало ИА Регнум, в Джидде 11 марта США и Украина провели переговоры, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней.

В первом раунде переговоров стороны обсуждали инициативу Киева о прекращении боевых действий в небе и на море, соглашение о полезных ископаемых Украины, а во втором — вопрос о гарантиях безопасности, которые хотел получить Киев от Вашингтона.

Украина в ходе переговоров выразила готовность принять предложение США и немедленно прекратить огонь на 30 дней в случае, если согласится и Россия. Также стороны договорились продолжить диалог, но даты, хотя бы примерные, не были названы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также не исключила контактов с делегацией США в ближайшие дни.