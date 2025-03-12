Москва, 12 марта, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Подготовка чрезмерного количества специалистов по менее востребованным профессиям пагубна для экономики. Этого нужно избегать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Комментируя предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко сократить приём в московские вузы абитуриентов из регионов, он отметил, что в Минобрнауки пока идут специализированные обсуждения на этот счёт.

«Но бесспорным остается одно: перепроизводство, переподготовка специалистов по тем профессиям, которые менее востребованы, конечно же, пагубны для экономики, этого нужно всемерно избегать. Такое понимание есть», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Матвиенко заявила, что высшие учебные заведения столицы увеличили приём на платные места и принялись «штамповать специалистов» по ненужным профессиям. По её словам, «по щелчку» решить эту проблему нельзя, но можно в течение пяти лет сократить набор абитуриентов из регионов таким образом, чтобы были закрыты нужные специальности. Остальные пусть учатся у себя дома, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 6 февраля в ходе заседания Совета по науке и образованию поддержал предложение министра науки и высшего образования Валерия Фалькова выдавать льготные кредиты на обучение в вузах лишь по приоритетным направлениям подготовки. Фальков отметил, что в настоящее время больше трети кредитов идут на платное обучение экономистов и юристов, а это не соответствует запросу на кадры.

Глава государства также заявил, что устаревшие и архаичные курсы должны быть исключены из образовательной программы отечественных вузов. Он пояснил, что такого рода программы не отвечают потребностям экономики, из-за них часть студентов теряет интерес к выбранной профессии или вообще бросает обучение.

Во время заседания Путин поручил Российской академии наук (РАН) и Российской академии образования (РАО) комплексно обновить школьные программы по естественным наукам и математике. Он подчеркнул, что материал в учебниках нужно сделать доступным, понятным и интересным для учеников.