Москва, 12 марта, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует давать интервью американскому блогеру Лексу Фридману. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

«Таких планов не было и нет», — сказал Песков журналистам.

Ранее в Кремле подтвердили запрос Фридмана на проведение интервью с российским лидером и отметили, что договорённость пока не достигнута.

По словам Пескова, Фридман прекрасно знает, что это не вопрос ближайшей перспективы. Он отметил, что для того, чтобы у президента появилась потребность дать интервью, должны быть какие-то условия, которые требуют дополнительных разъяснений.

Как передавало ИА Регнум, 22 января Фридман, ранее взявший интервью у главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил о намерении отправиться в Россию, чтобы взять интервью у Путина. При этом он не стал уточнять, достигнуты ли какие-либо договорённости об этом. Журналист пояснил, что интервью с российским лидером станет «небольшим вкладом в достижение мира».

5 января Зеленский дал интервью Фридману, при этом он отказался говорить на русском языке, объяснив это тем, что «презирает» русский народ. За три часа глава киевского режима несколько раз использовал нецензурные выражения. Он ругался матом, когда говорил об отказе Запада ввести антироссийские санкции перед началом СВО и когда шёл разговор о России и её руководителях. Также Зеленский непечатными словами пожаловался на то, что подписантам меморандума в Будапеште судьба Украины была безразлична.

Позже Фридман раскритиковал Зеленского за нецензурные и оскорбительные выражения во время интервью. По его словам, грубые неуважительные слова могут навредить переговорам, а миротворчество требует компромисса.

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