Москва, 12 марта, 2025, 12:45 — ИА Регнум. В администрации президента России внимательно изучают заявления, которые были сделаны по итогам переговоров представителей США и Украины в Джидде. Об этом 12 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Saul Loeb/AP/TASS Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц и госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции после встречи с делегацией Украины

Представитель Кремля добавил, что госсекретарь США Марко Рубио и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц по различным каналам проинформируют российскую сторону о деталях встречи.

Песков также отметил, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа при необходимости может быть очень быстро организован.

«Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне. Если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован», ― подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он пояснил, что имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют это делать достаточно сжатые сроки.

Песков добавил, что 12 марта Путин работает в Ново-Огарево, глава государства занимается подготовкой к официальному визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в РФ, который состоится 13 марта.

«Завтра будет беседа с Лукашенко, будут российско-белорусские переговоры в формате официального завтрака, будет подписан ряд документов и состоится совместная пресс-конференция», ― уточнил представитель Кремля.

Также российский лидер 12 марта в режиме видеоконференции проведет совещание по экономическим вопросам. В нем примут участие глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Они выступят с докладами о текущей экономической ситуации, по различным отраслям тоже будут выступления, в частности [вице-премьера РФ Марата] Хуснуллина», ― добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, США и Украина провели переговоры в Джидде 11 марта. По их завершении представители киевского режима Владимир Зеленский заявили о готовности согласиться на прекращение огня на 30 дней. Трамп выразил надежду, что его российский коллега Владимир Путин в ближайшие дни согласится на прекращение боевых действий на Украине. По словам главы Белого дома, это будет 75% пути, остальное — это оформление документов, переговоры по земле и так далее.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя переговоры США и Украины в Саудовской Аравии, заявила, что позиция России по урегулированию конфликта на Украине формируется не за рубежом, а в самой Российской Федерации и призвала следить за новостями из Москвы.

Пресс-служба Кремля анонсировала переговоры Путина и Лукашенко 13 марта в Москве. Планируется, что главы государств по итогам встречи подпишут ряд совместных документов. Президенты намерены обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня.