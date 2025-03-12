Москва, 12 марта, 2025, 12:35 — ИА Регнум. Поступающие данные свидетельствуют о том, что российские войска освобождают территории Курской области, временно находившиеся под контролем боевиков ВСУ, заявил 12 марта журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Так он ответил на просьбу прокомментировать поступающие сообщения об освобождении Суджи. Пресс-секретарь президента отметил, что официальная информация поступает от Министерства обороны, а данные говорят о хорошей динамике освобождения.

«Мы внимательно следим за всей информацией, которая идёт от наших военных. Те данные, которые дают наши военные, свидетельствуют о том, что наши войска успешно продвигаются в Курской области, освобождают те районы, которые находились под контролем боевиков. Динамика хорошая», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 марта пресс-служба Минобороны сообщила, что российские войска в минувшие сутки освободили пять населённых пунктов в Курской области. Потери противника за сутки составили более 260 человек, а всего за время ведения боевых действий на данном направлении — более 66,8 тыс. человек.

11 марта военное ведомство проинформировало, что ВС РФ в минувшие сутки освободили 12 населённых пунктов в Курской области и более 100 кв. км территории региона. Потери противника за сутки составили более 270 человек.

СМИ сообщали о быстром отступлении ВСУ в Курской области. Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов в своей статье отметил: умелые действия российских войск на коммуникациях противника могут привести к тому, что в ближайшие недели ВСУ будут вынуждены оставить «Суджанский плацдарм», бои за который идут на протяжении последних семи месяцев.