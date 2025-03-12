Москва, 12 марта, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Ярмарка «Арт Россия» — первое масштабное событие года в области современного искусства — откроется 3 апреля в Гостином дворе в Москве. Организаторами мероприятия выступят Корпорация «Синергия» и искусствовед Елизавета Фролова.

РИА Новости/ Владимир Вяткин

Ярмарка продлится до 6 апреля и, как ожидается, позволит участникам по-новому взглянуть на современное искусство. На ней будут представлены более 200 галерей и художников, а также новые специальные проекты.

Один из таких проектов — инициатива «Культурная дипломатия», в рамках которой будет работать международная гостиная для проведения дискуссий между иностранными государственными деятелями. Кроме того, на ярмарке представят павильоны искусств Ирана и других дружественных стран.

По словам президента Корпорации «Синергия» Вадима Лобова, за шесть лет ярмарка стала одной из самых масштабных экспозиций современного искусства в России. Каждый год её посещают более 45 тыс. человек.

«Арт Россия» призвана укрепить культурные связи с другими странами и способствовать развитию арт-бизнеса в нашей стране: в этот раз среди экспонентов будут представлены художники из дружественных государств», — отметил Лобов.

Ещё один проект этого года — детская территория с новой темой «Искусство чувствовать: Путешествие в мир эмоций!». На ней представят свои работы юные творцы. В программу трека включили экспертный стол с участием художников, арт-консультантов и искусствоведов. Они поделятся с детьми своим опытом и дадут профессиональные рекомендации.

Тематику одноимённого арт-форума расширят. Помимо искусства и арт-бизнеса, на ярмарке обсудят темы, посвящённые междисциплинарным направлениям. Специалисты в области психологии, экономики, нейробиологии, юриспруденции и физики расскажут о роли искусства, его взаимосвязи с наукой и другими сферами знаний.

В рамках «Арт России» состоится открытие павильона, на котором будет анонсирована осенняя ярмарка академического искусства. Художники-академисты смогут представить свои работы широкой аудитории.

Куратор Елизавета Фролова подчеркнула, что Россия, обладающая одной из сильнейших школ академического искусства, всегда славилась талантливыми авторами, работающими в этом направлении.

«Наша миссия — продолжать взращивать мастеров академического направления. Мы стремимся предоставить им возможность полноценно выставлять свои работы на крупных мероприятиях, получать обратную связь и привлекать новых коллекционеров», — поделилась Фролова.

Под эгидой ярмарки приступит к работе сообщество для художников Art Russia Community, созданное для развития независимых авторов и выстраивания диалога с представителями частных, государственных и международных институций.

Ранее ИА Регнум сообщило, что с 1 по 3 августа на территории арт-кластера «Таврида» в Крыму состоится Фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ». Ожидается, что фестиваль в седьмой раз соберёт тысячи участников и зрителей со всей России. На сайте мероприятия доступна регистрация для посетителей и участников старше семи лет.

Запланировано проведение более 300 мероприятий, включая музыкальные шоу, театральные постановки и уличные спектакли, кинопоказы, выставки, гастрономические дегустации, ярмарки, авторские экскурсии, лекции и мастер-классы, встречи с общественными и культурными деятелями.

Посетители фестиваля познакомятся с разнообразными видами творчества — от калмыцкого электропанка до новой татарской пьесы и карельских напевов. Помимо этого, гостей ждёт множество открытий в обширной программе, посвящённой современному искусству с национальным оттенком и традиционной культуре в свежем прочтении.