Мадрид, 12 марта, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) уверены, что операция в Курской области будет завершена в ближайшее время. Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой на украинских бойцов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Осталось мало времени, возможно, всего несколько дней или недель», — приводятся в газете слова бойцов ВСУ.

В издании также добавили, что, по данным украинских военных источников, на фронте в Курской области произошли какие-то обстоятельства, которые невозможно объяснить. При этом о деталях произошедшего осведомлено только высшее командование ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Министерства обороны 11 марта сообщила, что ВС РФ в минувшие сутки освободили 12 населённых пунктов в Курской области и более 100 кв. км территории региона. Потери противника за сутки составили более 270 человек.

Ранее также сообщалось, что российские войска в результате операции «Труба» зашли в тыл ВСУ в Курской области через газовую трубу, по которой они прошли 15 км. Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что «бросок через трубу» в тыл ВСУ стал по-настоящему исторической операцией.

Он подчеркнул, что уникальная операция войдет в учебные пособия для спецслужб и в учебники истории России. Алаудинов отметил, что операция продемонстрировала бесстрашный дух и гранитную решительность военных ВС РФ.