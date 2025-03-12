Лондон, 12 марта, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Капитаном контейнеровоза Solong, столкнувшегося с танкером Stena Immaculate у британских берегов в Северном море, является гражданин России, он задержан. Об этом 12 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на германскую компанию Ernst Russ, которой принадлежит судно.

Dan Kitwood/AP/TASS

«Владелец судна Ernst Russ сообщил, что капитан корабля Solong, который был задержан после столкновения с танкером у побережья Англии, является гражданином России», — сказано в публикации.

Ранее полиция Хамберсайда сообщила о задержании 59-летнего мужчины, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности в связи со столкновением судов. Телеканал Sky News, ссылаясь на компанию — владельца судна, проинформировал, что речь идёт о капитане контейнеровоза.

По информации агентства, подозреваемый на данный момент находится под заключением, проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта при столкновении танкера с контейнеровозом, который стоял на якоре, оба судна загорелись. Члены экипажей успели покинуть горящие корабли. На место происшествия направили спасательные шлюпки. В результате аварии пострадали по меньшей мере 32 человека.

По словам владельца компании Ernst Russ, 23 члена экипажа Stena Immaculate и 13 из 14 членов экипажа Solong были доставлены на берег. Один из членов экипажа Solong пропал без вести. Береговая охрана Британии вечером 10 марта сообщила о прекращении 12-часовой операции по поиску пропавшего, его признали погибшим.

На танкере Stena Immaculate в момент столкновения с контейнеровозом Solong находилось более 200 тыс. баррелей авиатоплива. Один из 16 грузовых баков, содержащий топливо Jet-A1, был точно повреждён.