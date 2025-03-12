В Британии после столкновения судов в Северном море задержали гражданина РФ
Лондон, 12 марта, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Капитаном контейнеровоза Solong, столкнувшегося с танкером Stena Immaculate у британских берегов в Северном море, является гражданин России, он задержан. Об этом 12 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на германскую компанию Ernst Russ, которой принадлежит судно.
«Владелец судна Ernst Russ сообщил, что капитан корабля Solong, который был задержан после столкновения с танкером у побережья Англии, является гражданином России», — сказано в публикации.
Ранее полиция Хамберсайда сообщила о задержании 59-летнего мужчины, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности в связи со столкновением судов. Телеканал Sky News, ссылаясь на компанию — владельца судна, проинформировал, что речь идёт о капитане контейнеровоза.
По информации агентства, подозреваемый на данный момент находится под заключением, проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Как передавало ИА Регнум, 10 марта при столкновении танкера с контейнеровозом, который стоял на якоре, оба судна загорелись. Члены экипажей успели покинуть горящие корабли. На место происшествия направили спасательные шлюпки. В результате аварии пострадали по меньшей мере 32 человека.
По словам владельца компании Ernst Russ, 23 члена экипажа Stena Immaculate и 13 из 14 членов экипажа Solong были доставлены на берег. Один из членов экипажа Solong пропал без вести. Береговая охрана Британии вечером 10 марта сообщила о прекращении 12-часовой операции по поиску пропавшего, его признали погибшим.
На танкере Stena Immaculate в момент столкновения с контейнеровозом Solong находилось более 200 тыс. баррелей авиатоплива. Один из 16 грузовых баков, содержащий топливо Jet-A1, был точно повреждён.