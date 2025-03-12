Курск, 12 марта, 2025, 12:23 — ИА Регнум. Российские войска в минувшие сутки освободили пять населённых пунктов в Курской области. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий на курском направлении освободили населённые пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный», — сказано в сообщении.

Потери ВСУ в Курской области в минувшие сутки составили более 260 человек, а всего за время ведения боевых действий на данном направлении — более 66,8 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта Минобороны проинформировало, что ВС РФ в минувшие сутки освободили 12 населённых пунктов в Курской области и более 100 кв. км территории региона. Потери противника за сутки составили более 270 человек.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин был осведомлён о всех деталях операции «Труба» по прорыву российских бойцов в тыл ВСУ в Курской области ещё до её начала. Песков отметил, что глава государства фактически ежедневно общается с бойцами, участвующими в проведении спецоперации.

Ранее сообщалось, что российские войска в результате операции зашли в тыл ВСУ через газовую трубу, по которой они прошли 15 км. Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что «бросок через трубу» в тыл ВСУ стал по-настоящему исторической операцией.

Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов в своей статье ранее отметил: умелые действия российских войск на коммуникациях противника могут привести к тому, что в ближайшие недели ВСУ будут вынуждены оставить «Суджанский плацдарм», бои за который идут на протяжении последних семи месяцев.