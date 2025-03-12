Вологда, 12 марта, 2025, 12:11 — ИА Регнум. В Вологде прошло заседание регионального совета первичных отделений «Единой России». Представители отделений почти всех округов и районов Вологодской области собрались, чтобы оценить результаты работы и наметить планы на будущее.

Пресс-служба вологодского регионального отделения партии «Единая Россия» Заседание вологодского регионального совета первичных отделений «Единой России»

Первый заместитель секретаря вологодского регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель губернатора области Евгений Тютюков подчеркнул значимость первичных отделений в партийном строительстве и идеологии. «Партия обязана быть готова к возвращению из зоны СВО наших бойцов. Нашим землякам необходимо создать условия для трудоустройства, возможность получить психологическую реабилитацию. Поэтому сейчас на Вологодчине запущена программа «Герои Русского Севера». Благодаря ей мы сможем помочь адаптироваться воинам к мирной жизни, а также подберем для них вакансии, что соответствуют их потребностям и возможностям. Уверен, что среди защитников Родины мы найдем и будущих работников администраций муниципальных округов, будущих депутатов, будущих политиков», — отметил Евгений Тютюков.

Пресс-служба вологодского регионального отделения партии «Единая Россия» Первый заместитель секретаря вологодского регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель губернатора области Евгений Тютюков

Особую роль секретарей первичных отделений подчеркнула депутат Государственной думы РФ Валентина Артамонова. Рассказав об итогах работы фракции «Единая Россия» в 2024 году, парламентарий отметила необходимость реализации целей Народной программы партии. «Народная программа включает в себя почти все направления работы. Здесь есть и поддержка агропромышленного комплекса, и строительство школ, и развитие села. В минувшем году единороссы в Госдуме утвердили 15 трлн рублей в бюджете на решение задач Народной программы. Для сравнения — общая сумма расходов в бюджете России на 2025 год — 47,41 трлн рублей», — сказала Валентина Артамонова. Именно члены первичных отделений партии контролируют реализацию Народной программы «Единой России» на местах.

Пресс-служба вологодского регионального отделения партии «Единая Россия» Депутат Государственной думы РФ Валентина Артамонова

В ходе заседания региональный совет первичных отделений «Единой России» наметил планы работы на этот год. Особое место занимают мероприятия, посвященные празднованию 80-й годовщины Великой Победы. Единороссы намерены привести в порядок монументы и памятники, посвященные Великой Отечественной войне, и лично поздравить ветеранов и участников войны во всех муниципальных округах региона.