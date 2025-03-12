Вашингтон, 12 марта, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Делегация США на переговорах с представителями Украины в Джидде Саудовской Аравии проигнорировала требование Киева о гарантиях безопасности. Об этом сообщает Die Welt, ссылаясь на информированные источники.

Freddie Everett/Us State/Global Look Press Делегация США на переговорах с представителями Украины в Джидде Саудовской Аравии

«Основное требование Киева о гарантиях безопасности не отражено в соглашении», — пишет немецкая газета.

Как утверждают собеседники издания, киевской делегации удалось добиться от США только уступки в том, что обсуждения начнутся «как можно скорее». При этом Вашингтон заявил, что такое соглашение будет касаться как украинских полезных ископаемых, так и компенсации расходов США на военную помощь, предоставленную Украине.

Как передавало ИА Регнум, представители Украины неоднократно отмечали, что хотят получить от США и европейских стран гарантии безопасности до заключения мирного соглашения. В Вашингтоне заявляли, что не будут предоставлять каких-либо гарантий, пока идут боевые действия.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России.

Кроме того, президент указывал, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан, западные санкции против России должны быть отменены, а Украина должна получить внеблоковый и безъядерный статус.