Москва, 12 марта, 2025, 12:04 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам переговоров в Москве подпишут ряд совместных документов. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Переговоры пройдут 13 марта.

«Планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Лукашенко совершит официальный визит в РФ. Песков отметил, что лидеры предполагают провести «очень субстантивные» переговоры, а также провести совместную пресс-конференцию.

26 января Лукашенко заявил, что первый после президентских выборов зарубежный визит он намерен совершить в Москву, где встретится с Путиным.

28 февраля президент России подписал закон, ратифицирующий договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в Союзном государстве. Договор был ратифицирован и нижней палатой парламента Белоруссии, Лукашенко подписал соответствующий закон. Москва и Минск обязались оказывать поддержку друг другу всеми возможными средствами, разрешёнными международным правом.