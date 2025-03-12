Вашингтон, 12 марта, 2025, 12:02 — ИА Регнум. По указанию президента США Дональда Трампа обмен разведданными с киевским режимом был возобновлён. Об этом сообщила глава национальной разведки США Тулси Габбард в соцсети Х.

Николай Лазаренко/Пресс-служба президента Украины/РИА Новости

«Благодаря лидерству президента США Дональда Трампа мы на один значительный шаг ближе к урегулированию кровопролитного украинского конфликта. По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной завершена», — указала она в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта США и Украина провели переговоры в саудовской Джидде, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней.

После этого советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц объявил о том, что Трамп принял решение немедленно возобновить оказание военной и разведывательной помощи Украине.

Вскоре глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки американских военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в городе Жешуве вернулись к прежнему уровню.