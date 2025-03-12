Нижний Новгород, 12 марта, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Школьник, который 11 марта напал с ножом на своих одноклассников в Нижнем Новгороде, сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что стал жертвой насмешек и обид со стороны сверстников. Об этом сообщает RT, ссылаясь на свой источник.

ИА Регнум

Подросток признался сотрудникам силовых структур, что одноклассники обижали его, и он взял нож осознанно. По словам источника, сейчас школьник находится в подавленном и расстроенном состоянии. Несмотря на произошедшее, семья подростка характеризуется положительно.

Инцидент произошёл в одной из школ Сормовского района Нижнего Новгорода, где между учениками восьмого класса возник конфликт, в результате которого один из школьников нанёс ножевые ранения двум сверстникам. Один из пострадавших получил удар в шею, другой — в живот. Нападавший был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил о создании специальной комиссии для расследования этого инцидента через свой Telegram-канал.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля в Екатеринбурге произошёл похожий случай, когда ученик напал на одноклассника с ножом и ударил его в спину. Конфликт, вероятно, был связан с оскорблениями в адрес семьи одного из школьников. Пострадавший был госпитализирован, а полиция начала проверку.