Нижний Новгород, 12 марта, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Дело о халатности возбудили после нападения школьника на одноклассников в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по Нижегородской области в Telegram-канале.

СК РФ по Нижегородской области

По данным следствия, 11 марта ученик 8-го класса одной из школ в Сормовском районе пришёл на занятия с ножом. Из-за личной неприязни он ранил двух одноклассников. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в сообщении.

Следователи полагают, что к инциденту привело в том числе небрежное отношение работников школы к должностным обязанностям. Им следовало обеспечивать безопасность учащихся, пояснили в СК.

Как сообщало ИА Регнум, восьмиклассник 2010 года рождения ранил одного из подростков в шею, а другого — в живот, после чего убежал из школы. Позже его нашли и задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Напавший на одноклассников школьник рассказал, что подвергался насмешкам. По словам правоохранителей, подросток подавлен и расстроен. Вероятно, нож в школу он принёс осознанно. Семья подростка характеризуется положительно.

Областная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств конфликта между школьниками. В образовательное учреждение приезжал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов.