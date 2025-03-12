Вашингтон, 12 марта, 2025, 11:51 — ИА Регнум. Белорусский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас восхитился игрой российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина, который отдал ему голевую передачу на пустые ворота вместо того, чтобы забросить шайбу самому. Его слова приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

TASS /AP

«У меня был только небольшой зрительный контакт с Ови. Приближается нереальное достижение, а он делает такой пас. И то, как он рад за меня, говорит всё о нём как о товарище по команде», — отметил белорус.

В игре с «Анахайм Дакс» Овечкин получил шайбу перед воротами и мог сам отличиться, однако принял решение отдать пас на Протаса, который таким образом оформил свой первый хет-трик в НХЛ. В итоге встреча завершилась победой «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 7:4.

Как передавало ИА Регнум, по прогнозам лиги от 8 марта, Овечкин может установить рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки, 11 апреля в домашней игре против «Каролина Харрикейнз».

9 марта в матче против «Сиэтл Кракен» капитан «Вашингтон Кэпиталз» забил 886-ю шайбу, заработав 1600 очков в лиге.