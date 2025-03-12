В США восхитились Овечкиным за пас на пустые ворота вместо броска
Хоккеист Протас восхитился Овечкиным за пас на пустые ворота вместо броска
Вашингтон, 12 марта, 2025, 11:51 — ИА Регнум. Белорусский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас восхитился игрой российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина, который отдал ему голевую передачу на пустые ворота вместо того, чтобы забросить шайбу самому. Его слова приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«У меня был только небольшой зрительный контакт с Ови. Приближается нереальное достижение, а он делает такой пас. И то, как он рад за меня, говорит всё о нём как о товарище по команде», — отметил белорус.
В игре с «Анахайм Дакс» Овечкин получил шайбу перед воротами и мог сам отличиться, однако принял решение отдать пас на Протаса, который таким образом оформил свой первый хет-трик в НХЛ. В итоге встреча завершилась победой «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 7:4.
Как передавало ИА Регнум, по прогнозам лиги от 8 марта, Овечкин может установить рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки, 11 апреля в домашней игре против «Каролина Харрикейнз».
9 марта в матче против «Сиэтл Кракен» капитан «Вашингтон Кэпиталз» забил 886-ю шайбу, заработав 1600 очков в лиге.