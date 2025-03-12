На mos.ru рассказали о новых правилах посещения культурных площадок Москвы
Москва, 12 марта, 2025, 11:41 — ИА Регнум. С 15 марта в Москве заработают новые правила посещения театров и концертных площадок, подведомственных столичному департаменту культуры. Они вводятся в первую очередь для обеспечения безопасности посетителей, а также для борьбы с мошенниками и перекупщиками. Так, билет, купленный по идентифицирующим личность документам, нельзя будет передать другим лицам без процедуры переоформления.
Теперь при покупке билета можно использовать паспорт гражданина РФ или загранпаспорт, студенческий билет, свидетельство пенсионера, водительское удостоверение, военный билет, карту москвича или именную банковскую карту. С полным перечнем документов, подходящих для оформления, можно ознакомиться на портале mos.ru. Там же содержится и список учреждений — участников пилотного проекта.
При этом при покупке билетов для детей до 14 лет будет необходимо ввести данные свидетельства о рождении, карты москвича или заграничного паспорта. А если пользователь добавил данные о ребенке и сведения о его документах в личный кабинет, то он может авторизоваться через Mos ID и нужная информация подтянется в электронную форму автоматически.
«В рамках пилотного проекта обязательно указать фамилию, имя, отчество и данные документа каждого посетителя. Номер телефона и электронная почта нужны для того, чтобы дистанционно получить билет, поэтому достаточно указать контактные данные только одного человека. Внесение номера телефона или адреса электронной почты при покупке билета — распространенная практика большинства билетных операторов. Кроме того, при предоставлении согласия на получение уведомлений организатор мероприятия может направить напоминание о дате и месте события, важную информацию для посещения учреждения», — отмечается на mos.ru.
Для того чтобы пройти на мероприятие, посетителю будет достаточно показать контролеру билет и оригинал любого документа из утвержденного перечня — вне зависимости от того, какой из них он использовал при оформлении билета. Единственное условие — чтобы оба документа входили в список допустимых и верифицировали личность одного и того же человека.
«Если посетитель приобрел билет через сервис «Мосбилет» с использованием Mos ID (стандартной или полной учетной записи портала mos.ru), он может предъявить куар-код цифрового билета в одном из городских мобильных приложений, таких как «Моя Москва», «Мой id» или «Госуслуги Москвы». В этом случае документ показывать не потребуется», — добавили на mos.ru.
Если покупателю не удается пойти на мероприятие, то он может вернуть билет по месту приобретения. Если он был куплен через «Мосбилет», то оформление возврата будет доступно в личном кабинете портала mos.ru. Если документ был приобретен на сайте одного из учреждений или коммерческих билетных операторов, то его возврат можно будет осуществить в порядке, предусмотренном конкретным оператором продажи билетов или учреждением. Также билет можно будет переоформить на другое лицо.
«Пилотный проект никак не повлиял на изменение сроков возврата билетов. Они такие же, как и были раньше. При возврате билета за 10 дней до мероприятия и ранее возвращается 100 процентов его стоимости, при возврате за пять — девять дней до события — 50 процентов, за три или четыре дня — 30 процентов. При возврате за один — два дня или в день мероприятия деньги не возвращаются. Если возврат происходит по уважительным причинам, например из-за болезни, можно вернуть деньги в полном объеме, предоставив документальное подтверждение», — отмечается в сообщении.