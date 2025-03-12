Москва, 12 марта, 2025, 11:41 — ИА Регнум. С 15 марта в Москве заработают новые правила посещения театров и концертных площадок, подведомственных столичному департаменту культуры. Они вводятся в первую очередь для обеспечения безопасности посетителей, а также для борьбы с мошенниками и перекупщиками. Так, билет, купленный по идентифицирующим личность документам, нельзя будет передать другим лицам без процедуры переоформления.

Артем Геодакян/ТАСС

Теперь при покупке билета можно использовать паспорт гражданина РФ или загранпаспорт, студенческий билет, свидетельство пенсионера, водительское удостоверение, военный билет, карту москвича или именную банковскую карту. С полным перечнем документов, подходящих для оформления, можно ознакомиться на портале mos.ru. Там же содержится и список учреждений — участников пилотного проекта.

При этом при покупке билетов для детей до 14 лет будет необходимо ввести данные свидетельства о рождении, карты москвича или заграничного паспорта. А если пользователь добавил данные о ребенке и сведения о его документах в личный кабинет, то он может авторизоваться через Mos ID и нужная информация подтянется в электронную форму автоматически.

«В рамках пилотного проекта обязательно указать фамилию, имя, отчество и данные документа каждого посетителя. Номер телефона и электронная почта нужны для того, чтобы дистанционно получить билет, поэтому достаточно указать контактные данные только одного человека. Внесение номера телефона или адреса электронной почты при покупке билета — распространенная практика большинства билетных операторов. Кроме того, при предоставлении согласия на получение уведомлений организатор мероприятия может направить напоминание о дате и месте события, важную информацию для посещения учреждения», — отмечается на mos.ru.

Для того чтобы пройти на мероприятие, посетителю будет достаточно показать контролеру билет и оригинал любого документа из утвержденного перечня — вне зависимости от того, какой из них он использовал при оформлении билета. Единственное условие — чтобы оба документа входили в список допустимых и верифицировали личность одного и того же человека.

«Если посетитель приобрел билет через сервис «Мосбилет» с использованием Mos ID (стандартной или полной учетной записи портала mos.ru), он может предъявить куар-код цифрового билета в одном из городских мобильных приложений, таких как «Моя Москва», «Мой id» или «Госуслуги Москвы». В этом случае документ показывать не потребуется», — добавили на mos.ru.

Если покупателю не удается пойти на мероприятие, то он может вернуть билет по месту приобретения. Если он был куплен через «Мосбилет», то оформление возврата будет доступно в личном кабинете портала mos.ru. Если документ был приобретен на сайте одного из учреждений или коммерческих билетных операторов, то его возврат можно будет осуществить в порядке, предусмотренном конкретным оператором продажи билетов или учреждением. Также билет можно будет переоформить на другое лицо.

«Пилотный проект никак не повлиял на изменение сроков возврата билетов. Они такие же, как и были раньше. При возврате билета за 10 дней до мероприятия и ранее возвращается 100 процентов его стоимости, при возврате за пять — девять дней до события — 50 процентов, за три или четыре дня — 30 процентов. При возврате за один — два дня или в день мероприятия деньги не возвращаются. Если возврат происходит по уважительным причинам, например из-за болезни, можно вернуть деньги в полном объеме, предоставив документальное подтверждение», — отмечается в сообщении.