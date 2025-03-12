Москва, 12 марта, 2025, 11:42 — ИА Регнум. В России могут провести эксперимент по внедрению самозапрета или лимита на покупки на маркетплейсах. Эту идею совместно с онлайн-платформами готово реализовать Министерство экономического развития, сообщается в ответе ведомства на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»).

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В рамках эксперимента пользователи смогут добровольно подключить эту функцию для оценки ее эффективности.

«Полагаем возможным совместно с крупнейшими маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции самозапрета на покупки или установления лимитов на покупки», ― процитировало «РИА Новости» ответ министерства.

Также в ведомстве отметили, что разрабатываемое Минэкономики России регулирование направлено на широкий круг цифровых платформ, включающих в себя не только маркетплейсы, но и иные посреднические цифровые платформы, в том числе содержащие предложения об оказании услуг, выполнении работ.

Ввести самозапрет на покупки на маркетплейсах в конце января предложил депутат ГД Даванков. По задумке парламентария, покупатель сможет сам настраивать параметры ограничения, в том числе сумму лимита, категорию товаров и время действия запрета.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 марта на «Госуслугах» стал доступен сервис самозапрета на оформление потребительских кредитов и займов. Исключение составляют ипотека, образовательные и автокредиты, а также ранее заключенные договоры. Этот механизм введён для защиты граждан от мошенников. Если человек устанавливает запрет, в его кредитной истории появляется соответствующая отметка, а банки и микрофинансовые организации будут обязаны отклонять заявки на кредит. В дальнейшем запрет можно снять через портал.

По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), к 11 марта этой услугой воспользовались уже около 5 млн россиян.

Также на портале «Госуслуги» может появиться сервис для самозапрета на оформление SIM-карт. Вице-премьер Дмитрий Григоренко объяснил, что злоумышленники часто используют SIM-карты, зарегистрированные на других граждан с помощью украденных персональных данных.