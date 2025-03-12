Варшава, 12 марта, 2025, 11:30 — ИА Регнум. Поставки вооружения киевскому режиму из Польши через хаб Ясенка вернулись к прежнему уровню. Об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский.

HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

«Подтверждаю, что поставки вооружения через Ясенку вернулись к прежним уровням», — отметил он.

Такое заявление глава МИД Польши сделал на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

Как передавало ИА Регнум, после скандала в Белом доме, когда глава киевского режима Владимир Зеленский начал хамским образом вести себя с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также выступил против прекращения огня, США приостановили военную помощь Украине, а также обмен разведданными с Киевом.

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог, в свою очередь, заявил, что США ограничением поддержки Украины пытаются подтолкнуть страну к переговорам по урегулированию конфликта.

4 марта премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что США приостановили отправку на Украину военных грузов через логистический хаб в аэропорту Ясенки в городе Жешуве. Туск добавил, что это решение Белого дома, а также разговоры о вероятном частичном снятии американских санкций с России являются «самым большим вызовом за последние десятилетия».

11 марта США и Украина провели переговоры в саудовской Джидде, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней. После этого советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц объявил о том, что Трамп принял решение немедленно возобновить оказание военной и разведывательной помощи Украине.