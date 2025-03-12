Екатеринбург, 12 марта, 2025, 11:26 — ИА Регнум. Количество людей, обратившихся за медицинской помощью в общежитии Специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ), увеличилось до 31. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области.

СУ СК России по Свердловской области

«За медицинской помощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый. 28 из них госпитализированы», — говорится в Telegram-канале Минздрава региона.

По данным журналистов, к общежитию прибыла машина реанимации. Очевидцы сообщили, что из здания вынесли девочку и погрузили её в автомобиль.

«Машина подъехала к заднему входу корпуса общежития. Одну девочку вынесли из здания», — передаёт URA.RU.

О вспышке гастроэнтерита в учебном заведении стало известно утром 12 марта.

По информации Минздрава, в общежитии СУНЦ УрФУ зарегистрировано массовое заболевание. В настоящий момент на месте работают пять бригад скорой помощи, медики продолжают осматривать учащихся, чтобы выявить новых заболевших.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало эпидемиологическое расследование. Проверку также проводят прокуратура и Следственный комитет.

Из-за сложившейся ситуации занятия в лицее временно переведены в дистанционный формат.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в одной из школ Хабаровска зафиксировали вспышку кишечной инфекции, из-за которой пострадали 25 детей. По данным прокуратуры Хабаровского края, в период с 17 по 23 февраля за медицинской помощью обратились 25 школьников, у которых наблюдались симптомы кишечной инфекции. Однако госпитализация никому из них не потребовалась.