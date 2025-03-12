Москва, 12 марта, 2025, 11:44 — ИА Регнум. На денежные средства и движимое имущество холдинга «Главпродукт», принадлежащего бизнесмену с гражданством США Леониду Смирнову, наложен арест. Такое решение по заявлению Генеральной прокуратуры вынес Арбитражный суд Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Обеспечительные меры приняты в деле по иску ведомства к Смирнову и американским компаниям Universal Beverage Company и Universal Company 2000, владеющим российскими структурами холдинга «Главпродукт».

Как следует из определения суда, также под арест попали все доли и акции более 30 юрлиц холдинга, входящих в состав холдинга.

Под обеспечительные меры не попало 80% ежемесячной заработной платы Смирнова. У компаний холдинга арестовали денежные средства, за исключением тех, что предназначены для расчетов с поставщиками, выплаты банкам по кредитам и зарплат работникам, а также уплаты налогов. Кроме того, под арест попали ценные бумаги, принадлежащие компаниям.

Согласно исковому заявлению, на которое сослалось «РИА Новости», с 2022 по 2024 год ответчики в нарушение антисанкционных указов президента РФ незаконно перевели в американский JP Morgan Chase Bank N. A. со счетов ряда юрлиц группы «Главпродукт» около 1,4 млрд рублей.

Генпрокуратура также потребовала изъять 100% долей в уставных капиталах ООО «Промстрой», ООО «Промсельхозинвест», ООО «Главпродукт-Патент» и ООО «Инвестиционная компания «Сокол», которые являются основными структурами группы. Предварительные слушания назначены на 18 апреля.

Как передавало ИА Регнум, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче активов Universal Beverage Company в России под временное управление Росимущества. Российское ведомство получило во временное управление 100% долей, принадлежащих зарегистрированной в США компании. Организация является собственником холдинга «Главпродукт» через ООО «Промсельхозинвест».

В феврале Universal Beverage Company оспорила в Арбитражном суде передачу ООО Промсельхозинвест» Росимуществу и затребовала обеспечительные меры. Заявление суд отклонил.

Генпрокуратура России 6 марта подала иск к американской компании, владеющей производством консервов «Главпродукт». В числе ответчиков также указаны акционер группы «Главпродукт» Леонид Смирнов и компания Universal Company 2000. В числе третьих лиц значатся Росимущество, АО «ВТБ Регистратор», ООО «Промсельхозинвест» (основное юридическое лицо холдинга), «Главпродукт-инвест» и некоторые другие компании. Подробности исковых требований не сообщались.