Киев, 12 марта, 2025, 11:10 — ИА Регнум. У президента США Дональда Трампа не выйдет прийти к соглашению с главой киевского режима Владимиром Зеленским, потому что всему украинскому прозападному политическому сегменту присущи наглая ложь и игнорирование интересов другой стороны. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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«Трамп не понимает, что, как только он избавится от Зеленского как от препятствия к мирным переговорам, украинская политическая система подкинет ему ещё одного клоуна, который вначале будет со всем соглашаться, потом ничего не выполнит, а потом будет ещё более пафосно отчитывать Вашингтон, чем это делал наркофюрер. Сегодняшняя украинская политическая верхушка любого перекует в Зеленского, чем обязательно воспользуются враги нынешнего президента США», — указал он в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим. ру».

Медведчук напомнил, что окружение Зеленского после его перепалки с Трампом в Белом доме не усмотрело какого-либо неуважения в поведении главы киевского режима. По его словам, это связано с тем, что у прозападных политических элит на Украине вообще нет культуры учитывать интересы другой стороны, а лишь есть понимание, что нужно постоянно заискивать то перед Соединёнными Штатами, то перед европейскими странами в надежде получить щедрое материальное вознаграждение.

«Любые попытки договориться с украинской элитой будут невозможны. Это всё равно что договориться с ядовитой змеей, что ты её будешь кормить, а она тебя не будет жалить», — добавил политик.

Медведчук призвал Трампа осознать, что Киев регулярно кусает руку, которая его кормит, будь то Вашингтон, Москва или Брюссель.

Как передавало ИА Регнум, в Джидде 11 марта США и Украина провели переговоры, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней.

В первом раунде переговоров стороны обсуждали инициативу Киева о прекращении боевых действий в небе и на море, соглашение о полезных ископаемых Украины, а во втором — вопрос о гарантиях безопасности, которые хотел получить Киев от Вашингтона.

Украина в ходе переговоров выразила готовность принять предложение США и немедленно прекратить огонь на 30 дней в случае, если согласится и Россия. Также стороны договорились продолжить диалог, но даты, хотя бы примерные, не были названы.