Париж, 12 марта, 2025, 11:28 — ИА Регнум. Власти Франции не поддерживают идею конфискации российских активов, заявила официальный представитель правительства страны Софи Прима эфире радио Sud Radio.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Пока что мы не поддерживаем (идею конфискации замороженных российских активов)», — сказала Прима.

По ее словам, такой шаг может иметь системные эффекты для экономики Франции и других стран Евросоюза (ЕС), поскольку в европейских банках находятся активы многих других неевропейских государств.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта французский министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Эрик Ломбар заявил, что конфискация замороженных на Западе активов России будет для Франции и Европейского союза нарушением международного права.

Он подчеркнул, что позиция французской стороны по этому вопросу состоит в том, что замороженные активы принадлежат Банку России, а Франция не находится в состоянии войны с РФ

Ломбар также добавил, что он считает, что часть замороженных российских активов могут использовать, если пункт об этом будет в соглашении об урегулировании на Украине, однако они могут быть изъяты.

24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон назвал невозможной конфискацию замороженных западными странами активов России. При этом он не исключил использование части этих средств для помощи киевскому режиму.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил 4 марта, что западные политики, чаще всего, продолжают пытаться изъять замороженные российские активы, и лишь некоторые из них понимают, что такой шаг приведет к негативным последствиям.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что незаконное присвоение странами Запада замороженных российских средств и их использование против РФ будет являться воровством и не останется безнаказанным. Глава государства уточнил, что Запад этим только приблизит разрушение системы, которую долго создавал и которая в течение десятилетий обеспечивала ему процветание.