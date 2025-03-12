Москва, 12 марта, 2025, 11:08 — ИА Регнум. Московские газовики напомнили жителям газифицированных многоквартирных домов столицы о важности соблюдения правил газовой безопасности в быту и своевременного технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

Александр Кряжев/РИА Новости

Как отмечается в публикации в Telegram-канале АО «Мосгаз», техническое обслуживание внутридомового газового оборудования специалисты компании выполняют по установленному графику. Информацию о предстоящих плановых осмотрах в квартирах распространяют управляющая компания, специальный телеграм-бот и голосовой помощник.

При выявлении опасных нарушений специалисты «Мосгаза» вынужденно приостанавливают газоснабжение и готовы оперативно восстановить его при устранении этих нарушений.

Информацию о безопасном использовании газа в быту москвичи могут найти в разделе «Газ: безопасно и комфортно» на сайте АО «Мосгаз».

С начала года специалисты АО «Мосгаз» уже проверили 4,5 тысячи домов — это около 300 тысяч квартир. Ежегодно специалисты столичного газового хозяйства проверяют порядка 1,8 миллиона газифицированных квартир.