Нижний Новгород, 12 марта, 2025, 11:00 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации задержали в Нижнем Новгороде гражданина России по подозрению в госизмене за переводы средств в криптовалюте террористической организации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Нижний Новгород по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ «Государственная измена», задержан гражданин Российской Федерации 2002 года рождения», — говорится на сайте.

По версии следствия, он установил контакт с представителями спецслужб Украины и участниками террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Согласно информации ФСБ, гражданин России осуществлял денежные переводы в криптовалюте на счета указанной террористической организации.

Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ведётся следствие.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января, сотрудники ФСБ задержали жителя города Енакиево, расположенного в Донецкой Народной Республике. Он подозревается в государственной измене. По данным следствия, мужчина неоднократно переводил денежные средства на счета, которые использовались украинскими вооружёнными формированиями. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело.