Москва, 12 марта, 2025, 11:02 — ИА Регнум. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту убийства украинскими военными четырёх мирных жителей села Черкасское Поречное в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Константин Михальчевский/РИА Новости

По данным следствия, военные ВСУ, которые незаконно вторглись на территорию России, расправились с селянами не позднее начала марта.

«Тела мирных жителей с признаками насильственной смерти обнаружены в Церкви Воздвижения Креста Господня», — говорится в сообщении.

По делу, возбуждённому по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, проводятся следственные действия. Идёт опознание потерпевших, назначены судебные экспертизы. Следователи намерены установить и привлечь к ответственности всех причастных к преступлению.

Об освобождении от ВСУ села Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области Минобороны России проинформировало 9 марта. В тот же день были освобождены населенные пункты Малая Локня, Косица и Лебедевка.

Тела пожилых мирных жителей Черкасского Поречного в храме обнаружили российские военные. Кроме того, в одном из домов нашли погибшего инвалида, которого перед смертью избивали боевики.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля СК возбудил уголовное дело в связи с убийствами мирных жителей в селе Николаево-Дарьино Суджанского района. Согласно показаниям жительницы села, украинские военные намеренно запустили дрон в подвал, где прятался семилетний мальчик. В результате ребёнок погиб. Несколько человек заживо сгорели в доме, попавшем под удар. Кроме того, мирных жителей расстреливали из огнестрельного оружия.

В январе российские следователи установили причастность пяти украинских военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады к убийству 22 мирных жителей села Русское Поречное под Суджей. По данным следствия, с 28 сентября по 24 ноября 2024 года они убили 11 мужчин и трёх женщин, а также изнасиловали и убили ещё восемь женщин. Тела были перенесены в подвалы частных домов.