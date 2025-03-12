Пекин, 12 марта, 2025, 10:47 — ИА Регнум. Власти Китая надеются на устойчивое и мирное разрешение украинского кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя переговоры между США и Украиной, прошедшие в саудовской Джидде.

Анна Раткогло/РИА Новости

«Мы приняли к сведению сообщения о готовности Киева к прекращению огня и мирному диалогу. Пекин ожидает, что участники конфликта путём диалога и переговоров найдут устойчивое и долгосрочное решение, учитывающее взаимные интересы сторон», — отметила она.

Дипломат также добавила, что Китай выступает за диалог и переговоры с первого дня украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, в Джидде 11 марта США и Украина провели переговоры, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней.

Президент США Дональд Трамп, комментируя решение киевского режима, выразил надежду на получение согласия президента РФ Владимира Путина прекратить огонь на Украине. По словам главы Белого дома, это будет огромным шагом вперёд при дальнейшем урегулировании конфликта.

При этом Путин ранее указывал, что Москва готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью таковых должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. По словам главы государства, для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России.

Кроме того, президент указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.