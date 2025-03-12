Москва, 12 марта, 2025, 10:39 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 11 марта провел телефонный разговор с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом.

Мурад Оруджев/РИА Новости Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин

«В ходе общения обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций», — цитирует ТАСС сообщение СВР.

Как уточнили в ведомстве, в ходе диалога между главами спецслужб обсуждались вопросы взаимодействия по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций.

По итогам разговора Нарышкин и Рэтклифф договорились о регулярных контактах с целью снижения конфронтации между Москвой и Вашингтоном.

Как передавало ИА Регнум, 25 января Нарышкин заявил о готовности к встрече с новым главой ЦРУ Рэтклиффом в случае проявления заинтересованности в этом с американской стороны.

Глава СВР, говоря о наличии контактов по линии разведок двух стран, уточнил, что у возглавляемой им службы есть официальный представитель в Вашингтоне, а у ЦРУ — официальный представитель в Москве.

Новый президент США Дональд Трамп в середине ноября объявил о назначении Рэтклиффа на пост директора ЦРУ. Он также в этот же день назначил конгрессмена от штата Флорида Майка Уолтца на пост помощника по национальной безопасности. Рэтклиффу 59 лет, он занимал пост главы Национальной разведки во время первого президентского срока Трампа, а до этого в течение около пяти лет являлся членом палаты представителей конгресса.