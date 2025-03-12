Брюссель, 12 марта, 2025, 10:33 — ИА Регнум. Брюссель вводит торговые контрмеры в отношении американских товаров с 1 апреля. Об этом заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович в соцсети X.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«США выбрали необоснованные тарифы, не оставив нам иного выбора, кроме как отреагировать. Приостановленные в настоящее время меры ЕС по ребалансировке возобновятся 1 апреля», — указал он в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в январе президент США Дональд Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Своё решение он объяснил «ужасным» отношением европейцев к США. В частности, глава Белого дома подчеркнул, что в ЕС нет спроса на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что Евросоюз примет жесткие и пропорциональные меры в ответ на такой шаг США. Она отметила, что страны Европы готовы бороться за свои экономические интересы, а также защищать работников и предприятия. По её словам, пошлины и налоги не обернутся ничем хорошим ни для бизнеса, ни для потребителей.