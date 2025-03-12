Москва, 12 марта, 2025, 10:48 — ИА Регнум. Мошенники начали предлагать помощь в установке самозапрета на получение кредитов, представляясь сотрудниками портала «Госуслуги». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Обратите внимание, что данным нововведением могут воспользоваться мошенники, которые под видом сотрудников «Госуслуг» по телефону могут предлагать «помощь» с установлением самозапрета», — предупредила она.

Волк напомнила, что выполнить эту процедуру за другое лицо невозможно, а сотрудники портала никогда не звонят пользователям, чтобы предложить подобные услуги.

С 1 марта на «Госуслугах» стал доступен сервис самозапрета на оформление потребительских кредитов и займов. Исключение составляют ипотека, образовательные и автокредиты, а также ранее заключенные договоры. Этот механизм введён для защиты граждан от мошенников. Если человек устанавливает запрет, в его кредитной истории появляется соответствующая отметка, а банки и микрофинансовые организации обязаны отклонять заявки на кредит. В дальнейшем запрет можно снять через портал.

По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), к 11 марта этой услугой воспользовались уже около 5 миллионов россиян.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта представители микрофинансовых организаций заявили, что некоторые заемщики намеренно оформляют кредит между внесением отметки в кредитную историю и вступлением запрета в силу. Затем они отказываются от выплат, ссылаясь на якобы незаконные действия кредиторов.