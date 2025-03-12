МВД: мошенники используют самозапрет на кредиты для обмана россиян
Москва, 12 марта, 2025, 10:48 — ИА Регнум. Мошенники начали предлагать помощь в установке самозапрета на получение кредитов, представляясь сотрудниками портала «Госуслуги». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Обратите внимание, что данным нововведением могут воспользоваться мошенники, которые под видом сотрудников «Госуслуг» по телефону могут предлагать «помощь» с установлением самозапрета», — предупредила она.
Волк напомнила, что выполнить эту процедуру за другое лицо невозможно, а сотрудники портала никогда не звонят пользователям, чтобы предложить подобные услуги.
С 1 марта на «Госуслугах» стал доступен сервис самозапрета на оформление потребительских кредитов и займов. Исключение составляют ипотека, образовательные и автокредиты, а также ранее заключенные договоры. Этот механизм введён для защиты граждан от мошенников. Если человек устанавливает запрет, в его кредитной истории появляется соответствующая отметка, а банки и микрофинансовые организации обязаны отклонять заявки на кредит. В дальнейшем запрет можно снять через портал.
По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), к 11 марта этой услугой воспользовались уже около 5 миллионов россиян.
Как сообщало ИА Регнум, 10 марта представители микрофинансовых организаций заявили, что некоторые заемщики намеренно оформляют кредит между внесением отметки в кредитную историю и вступлением запрета в силу. Затем они отказываются от выплат, ссылаясь на якобы незаконные действия кредиторов.