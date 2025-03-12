Москва, 12 марта, 2025, 10:26 — ИА Регнум. Россия в контексте мирного урегулирования на Украине знает, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей. Об этом в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Интервью опубликовано на сайте МИД РФ 12 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Речь идёт не о территориях, а о людях, которых при помощи законов лишили своей истории», ― отметил Лавров.

Глава МИД РФ напомнил о высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о людях «по ту сторону линии соприкосновения». Он назвал их «особями», а жителям Украины, которые ощущают себя частью русской культуры, Зеленский посоветовал убираться из страны.

«Последовательность этих событий заставила нас полностью сосредоточиться на достижении результатов, которые были бы на пользу людям и спасли бы их», ― сообщил Лавров.

Он добавил, что речь идет о правах и судьбах людей, которые живут не только на освобожденных территориях, но и на территориях, находящихся под контролем киевского режима. Большинство из них говорят по-русски, указал глава МИД.

«Территории важны только потому, что на них живут люди. А живущие на этих землях, которые Зеленский хочет вернуть, являются потомками тех, кто сотни лет строил и Одессу, и другие города, и порты, и дороги, кто осваивал эти земли и был связан с историей этой земли. Они выросли на русской культуре и хотят, чтобы их дети знали и учили русский язык», ― добавил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, представители киевского режима по итогам переговоров США и Украины в Джидде 11 марта заявили о готовности согласиться на прекращение огня на 30 дней. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что его российский коллега Владимир Путин в ближайшие дни согласится на прекращение боевых действий на Украине. По словам главы Белого дома, это будет 75% пути, остальное — это оформление документов, переговоры по земле и так далее.

Любые договорённости по украинскому конфликту будут на условиях России, а не США, заявил 12 марта вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв. По его словам, в Вашингтоне должны понимать ситуацию на фронте.

Депутат Государственной думы от Крыма, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что по итогам американо-украинских переговоров в Джидде Россия не питает иллюзий. Москва не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом украинского конфликта, но и не позволит обмануть себя краткосрочным прекращением огня, заверил парламентарий.

Лавров 17 февраля заявил, что на переговорах об урегулировании конфликта на Украине не может быть и речи о каких-либо территориальных уступках со стороны России.

Президент РФ Владимир Путин указал, что Россия готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью их должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие.