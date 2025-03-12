Вашингтон, 12 марта, 2025, 10:24 — ИА Регнум. В ходе переговоров в саудовской Джидде представители киевского режима согласились на предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии в зоне украинского конфликта. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украина готова принять предложение США о 30-дневном перемирии», — говорится в сообщении агентства.

В материале указано, что киевский режим пойдёт на перемирие, если российская сторона также примет такие условия. В агентстве также уточнили, что срок этого перемирия по желанию сторон может быть продлён на любой срок.

Вместе с тем американская и украинская делегации согласились назначить команды переговорщиков и немедленно начать переговоры по завершению конфликта, передаёт Bloomberg.

Как передавало ИА Регнум, в Джидде 11 марта США и Украина провели переговоры, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней.

После этого советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц объявил о том, что президент США Дональд Трамп по итогам переговоров принял решение немедленно возобновить оказание военной и разведывательной помощи Украине.

В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила контактов с делегацией США в ближайшие дни.