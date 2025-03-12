Мелитополь, 12 марта, 2025, 10:21 — ИА Регнум. Генерального директора одного из предприятий дорожного хозяйства в Запорожской области задержали за хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили ИА Регнум в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

ФСБ России. Кадр из видео

Установлено, что руководитель предприятия умышленно завысил объём выполненных работ при исполнении государственного контракта. Он действовал из корыстной заинтересованности.

«Своими действиями злоумышленник причинил ущерб бюджету Запорожской области в размере более 13 млн рублей», — говорится в сообщении.

В отношении гендиректора возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Продолжаются следственные действия, направленные на выявление всех фактов совершенного фигурантом преступления, добавили в спецслужбе.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) также возбуждено в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Следствие полагает, что офицер участвовал в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, предназначенных для возведения укреплений в Запорожской области. Ущерб оценивали в 114,5 млн рублей.

Ключевым доказательством вины генерала стал перевод ему на банковскую карту более 1 млн рублей от генерал-лейтенанта Олега Цокова. Себя Попов виновным не признаёт.

Суд в Тамбове 27 февраля удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении Попову меры пресечения с домашнего ареста на помещение под стражу. Фигуранта отправили на два месяца в тамбовский СИЗО-1.