Москва, 12 марта, 2025, 10:01 — ИА Регнум. Трудности во взаимоотношениях России с Китаем есть, но они во многом объясняются санкциями. Об этом 12 марта в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Интервью опубликовано на сайте МИД РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Конечно, у нас есть проблемы и сложности в наших взаимоотношениях. Во многом они объясняются санкциями, потому что компании хотят избежать такого «наказания», ― указал Лавров.

Он добавил, что из-за этого некоторые весьма перспективные логистические, инфраструктурные проекты в Сибири отложены, но ни российская сторона, ни китайская никуда не спешат.

Также глава МИД назвал иллюзией утверждения, будто Россия отворачивается от Китая. По его словам, Москва никогда не нарушит юридические и политические обязательства перед КНР.

«У нас никогда ещё не было таких хороших и доверительных отношений с Китаем на долгосрочную перспективу, чтобы они пользовались поддержкой народов обеих стран», ― указал российский министр.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин отметил, что отношения России и Китая основаны на полном доверии и не противоречат интересам других стран. Глава государства добавил, что страны практически всегда координируют свои действия на международной арене, что продолжится и в дальнейшем.

24 февраля Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили отношения между странами в ходе телефонного разговора. Китайский лидер заявил, что Россия и Китай являются добрыми друзьями, поддерживающими друг друга.

Глава МИД Китая Ван И 7 марта отметил, что российско-китайские отношения исключают конфронтацию и не направлены против третьих стран. По его словам, историческая логика дружбы России и Китая остается неизменной, несмотря на изменения на международной арене. Кроме этого, всеобъемлющее стратегическое партнерство Москвы и Пекина опирается на взаимовыгодное сотрудничество и носит беспроигрышный характер, подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 28 февраля в ходе переговоров с Си Цзиньпином заявил, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю. По его словам, сотрудничество двух стран основано на широкой общности интересов, равноправии и глубоком доверии и является образцом отношений между двумя великими державами.