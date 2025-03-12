Лавров назвал фон дер Ляйен «фюрером Урсулой»
Лавров: «фюрер Урсула» мобилизует членов ЕС на ремилитаризацию Европы
Москва, 12 марта, 2025, 09:45 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен мобилизует членов ЕС на ремилитаризацию Европы. Об этом 12 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Фюрер Урсула» мобилизует всех на ремилитаризацию Европы. Говорится о каких-то невероятных деньгах», — отметил он в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.
По его словам, многие думают, что это уловка, чтобы отвлечь внимание населения от десятков и сотен миллиардов евро, без надлежащего аудита потраченных в период борьбы с пандемией COVID-19 и во время оказания помощи Украине.
«Всё это обсуждается в настоящее время», — добавил министр.
Как передавало ИА Регнум, 4 марта фон дер Ляйен заявила, что ее план перевооружения Евросоюза предполагает выделение €650 млрд из национальных бюджетов стран ЕС в течение четырех лет. Остальные €150 млрд предполагается получить за счет займов. Глава ЕК также предполагает мобилизацию частного сектора и перераспределение средств в других фондах.
6 марта лидеры стран ЕС согласовали план милитаризации на сумму €800 млрд, получивший название ReArm EU («Перевооружить Европу»). На это в том числе планируется направить средства из программы развития депрессивных регионов. Поводом для укрепления обороны назвали угрозу, которая якобы исходит от России.
Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал бредом утверждения, будто Россия хочет напасть на Европу. Антироссийскую истерию на Западе раздувают для оправдания увеличения военных расходов и гонки вооружений, подчеркнул он.