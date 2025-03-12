Москва, 12 марта, 2025, 09:45 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен мобилизует членов ЕС на ремилитаризацию Европы. Об этом 12 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Урсула фон дер Ляйен

«Фюрер Урсула» мобилизует всех на ремилитаризацию Европы. Говорится о каких-то невероятных деньгах», — отметил он в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.

По его словам, многие думают, что это уловка, чтобы отвлечь внимание населения от десятков и сотен миллиардов евро, без надлежащего аудита потраченных в период борьбы с пандемией COVID-19 и во время оказания помощи Украине.

«Всё это обсуждается в настоящее время», — добавил министр.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта фон дер Ляйен заявила, что ее план перевооружения Евросоюза предполагает выделение €650 млрд из национальных бюджетов стран ЕС в течение четырех лет. Остальные €150 млрд предполагается получить за счет займов. Глава ЕК также предполагает мобилизацию частного сектора и перераспределение средств в других фондах.

6 марта лидеры стран ЕС согласовали план милитаризации на сумму €800 млрд, получивший название ReArm EU («Перевооружить Европу»). На это в том числе планируется направить средства из программы развития депрессивных регионов. Поводом для укрепления обороны назвали угрозу, которая якобы исходит от России.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал бредом утверждения, будто Россия хочет напасть на Европу. Антироссийскую истерию на Западе раздувают для оправдания увеличения военных расходов и гонки вооружений, подчеркнул он.